На Дальнем Востоке стартовала лососёвая путина, дефицита красной икры не ожидается

Дальневосточные рыбаки 1 июня приступили к вылову лососей в ряде. Согласно прогнозу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в этом году рыбаки могут выловить 322 тысяч тонн красной рыбы против 539 тысяч тонн в 2021 году и 299,2 тыс.
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