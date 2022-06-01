На Дальнем Востоке стартовала лососёвая путина, дефицита красной икры не ожидается

Дальневосточные рыбаки 1 июня приступили к вылову лососей в ряде. Согласно прогнозу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в этом году рыбаки могут выловить 322 тысяч тонн красной рыбы против 539 тысяч тонн в 2021 году и 299,2 тыс.