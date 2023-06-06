Парад новичков: первый самолет нового рейса из Хабаровска сел в Пулково

Авиаперевозчик продвигает путешествия на Дальний Восток. Первый рейс авиакомпании iFly из Хабаровска приняли 6 июня в Петербурге, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.
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