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Парад новичков: первый самолет нового рейса из Хабаровска сел в Пулково

Авиаперевозчик продвигает путешествия на Дальний Восток. Первый рейс авиакомпании iFly из Хабаровска приняли 6 июня в Петербурге, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

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