Авианосцы «Шаньдун» и «Ляонин» (по авиационно-техническим средствам оба корабля практически соответствуют пр.
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Авианосцы «Шаньдун» и «Ляонин» (по авиационно-техническим средствам оба корабля практически соответствуют пр.
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