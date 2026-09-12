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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Нормально, что форварды пожинают лавры. Забивать самое сложное и ценное в футболе»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе считает нормальным, что больше славы достается игрокам атаки. - Топ-бомбардир обязательно должен быть индивидуалистом? = Все игроки — индивидуалисты.

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