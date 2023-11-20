Avalanche (AVAX) лидирует среди конкурентов Ethereum в экосистеме сетей первого уровня. За последний месяц экосистемы блокчейнов, считающиеся конкурентами Ethereum, добились прироста своих собственных токенов более чем на 100% по сравнению с ростом Ethereum на 22%.