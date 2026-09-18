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US Drops Venezuela From List Of Countries Failing To Combat Drug-Trafficking

US Drops Venezuela From List Of Countries Failing To Combat Drug-Trafficking

US Drops Venezuela From List Of Countries Failing To Combat Drug-Trafficking Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, The United States has removed Venezuela from its list of countries that it says have failed to demonstrably combat drug trafficking, President Donald Trump announced on Wednesday.

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