US Drops Venezuela From List Of Countries Failing To Combat Drug-Trafficking Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, The United States has removed Venezuela from its list of countries that it says have failed to demonstrably combat drug trafficking, President Donald Trump announced on Wednesday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым