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«Почему-то именно этот афоризм вспоминается, когда читаешь очередные откровения академика Гинцбурга»

«Почему-то именно этот афоризм вспоминается, когда читаешь очередные откровения академика Гинцбурга»

Определённые круги начали "реанимировать" Александра Гинцбурга (директор ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, академик РАН, лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий "за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции", кавалер орденов Александра Невского и Дружбы, обладатель знака Российского еврейского конгресса Global Influence Award и премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" в номинации "Наука" - "за выдающийся вклад в развитие отечественной эпидемиологии") с его вакциной "Спутник V".

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Комментарии
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Сергей Елсаков
Академик Гинцбург, сразу предупреждал, что импортные вакцины( пфайзер, модерна и астразенека) имеют очень много побочек, у них проблемы. А вакцина &quot;Спутник V&quot;, построена по другому принципу, более чистая и продвинутая и побочек не имеет! Так что российские иммунологи впереди всех, как и было всегда! Спасибо академику и его команде!
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