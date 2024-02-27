«Почему-то именно этот афоризм вспоминается, когда читаешь очередные откровения академика Гинцбурга»

Сергей Елсаков

Академик Гинцбург, сразу предупреждал, что импортные вакцины( пфайзер, модерна и астразенека) имеют очень много побочек, у них проблемы. А вакцина "Спутник V", построена по другому принципу, более чистая и продвинутая и побочек не имеет! Так что российские иммунологи впереди всех, как и было всегда! Спасибо академику и его команде!