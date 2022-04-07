Происшествия

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В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники полиции проводят профилактические беседы с учащимися школ о вреде наркотиков

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022» полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия среди учащихся городских школ и воспитанников социальных учреждений.

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