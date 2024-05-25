Первостепенной целью для удара американскими ракетами по Москве может стать посольство США в РФ. Так прокомментировала призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.
Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США
Комментарии
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Р
Роман
Однозначно пора оказать военно-политическую помощь Мексике для возврата Техаса других штататов,которые нагоосаксы себе присвоили!!!
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18 час.
BV
Boris Voronin
Поставить ракеты и обучить мексиканцев, а дальше... - придёт ПОЛНЫЙ пи...пец америкосии!!! Впрочем туда ей и дорога - сами захотели, да же и сами решили... Россия поможем Техасу!!!
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17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
пора тоже нацелить супер ракеты пусть пока без ядерного оснащения но зато супер разрушительной силы на Америку .И не чего с ними вступать в какие либо объяснения . Пидарасы от рождения они и остануться пидарасами до смерти .
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17 час.
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