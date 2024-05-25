Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Поставить ракеты и обучить мексиканцев, а дальше... - придёт ПОЛНЫЙ пи...пец америкосии!!! Впрочем туда ей и дорога - сами захотели, да же и сами решили... Россия поможем Техасу!!!

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

пора тоже нацелить супер ракеты пусть пока без ядерного оснащения но зато супер разрушительной силы на Америку .И не чего с ними вступать в какие либо объяснения . Пидарасы от рождения они и остануться пидарасами до смерти .