Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Первостепенной целью для удара американскими ракетами по Москве может стать посольство США в РФ. Так прокомментировала призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.

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Комментарии
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Р
Роман
Однозначно пора оказать военно-политическую помощь  Мексике для возврата Техаса других штататов,которые нагоосаксы себе присвоили!!!
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18 час.
BV
Boris Voronin
Поставить ракеты и обучить мексиканцев, а дальше... - придёт ПОЛНЫЙ пи...пец америкосии!!! Впрочем туда ей и дорога - сами захотели, да же и сами решили... Россия поможем Техасу!!!
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17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
пора тоже нацелить супер ракеты пусть пока без ядерного  оснащения но зато супер разрушительной силы на Америку .И не чего с ними вступать в какие либо объяснения . Пидарасы от рождения они и остануться пидарасами до смерти .
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17 час.

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