В Тамбовской области рассказали о гидрологической обстановке на водоёмах

Региональное министерство экологии опубликовало обзор режима водных объектов области. По данным Тамбовского ЦГМС по состоянию на 4 марта уровень воды на реках Цна (ГП Княжево), Челновая (ГП Пудовкин) и Ворона (ГП Уварово) понизился от 1 до 7 см.
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