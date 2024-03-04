В Тамбовской области рассказали о гидрологической обстановке на водоёмах

Региональное министерство экологии опубликовало обзор режима водных объектов области. По данным Тамбовского ЦГМС по состоянию на 4 марта уровень воды на реках Цна (ГП Княжево), Челновая (ГП Пудовкин) и Ворона (ГП Уварово) понизился от 1 до 7 см.