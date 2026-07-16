Зумеры массово становятся "монахами" – психолог забила тревогу

Молодые люди массово уходят в «режим монаха». В TikTok набирает популярность тренд Monk Mode («режим монаха») — участники челленджа на несколько недель полностью меняют образ жизни, убирая все, что считают отвлекающим.
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