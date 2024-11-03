Аргентина обвинила экс-президента Боливии Моралеса в торговле людьми

Экс-президента Боливии Эво Моралеса обвинили в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними. Вслед за Боливией это сделала и Аргентина, о чем заявила министр безопасности этой страны Патрисия Буллрич, ее слова передало РИА «Новости».