В Петербурге и Ленобласти снизились цены на новостройки

Цены на новостройки в Петербурге и Ленинградской области после полуторамесячного периода с окончания льготной ипотеки с государственной поддержкой и изменений условий по другим программам, снизились и вошли в пятерку российских регионов с наибольшим падением цен.
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