Первоначальный взнос по льготной ипотеке подняли до 30%

Правительство приняло решение скорректировать несколько параметров льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 30%, а лимит по Дальневосточной и Арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 млн рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.