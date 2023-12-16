Первоначальный взнос по льготной ипотеке подняли до 30%

Правительство приняло решение скорректировать несколько параметров льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 30%, а лимит по Дальневосточной и Арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 млн рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
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