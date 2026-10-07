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Регионы России

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Американский дом Анатолия Кашпировского перейдет к его сыну Сергио Монтана

Американский дом Анатолия Кашпировского перейдет к его сыну Сергио Монтана

Особняк, расположенный в городе Ла-Кинта, штат Калифорния, Кашпировский приобрел в 2013 году, заплатив около 340 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей).

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