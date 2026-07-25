📱Где в Евпатории можно зарядить телефон при отключениях света Глава администрации города Виталий Оганесян опубликовал список адресов, где можно зарядить устройства.
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📱Где в Евпатории можно зарядить телефон при отключениях света Глава администрации города Виталий Оганесян опубликовал список адресов, где можно зарядить устройства.