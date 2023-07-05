Dooralei

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Наталья Фриске сообщила, что отправилась в путешествие со своей дочерью

Наталья Фриске сообщила, что отправилась в путешествие со своей дочерью

Блогер рассказала, что решила уехать в поездку вместе со своими друзьями и годовалой дочерью. Фото: Наталья Фриске/ Telegram Экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске рассказала, что решила отправиться в мини-путешествие со своей дочерью Луной.

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