Наталья Фриске сообщила, что отправилась в путешествие со своей дочерью

Блогер рассказала, что решила уехать в поездку вместе со своими друзьями и годовалой дочерью. Фото: Наталья Фриске/ Telegram Экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске рассказала, что решила отправиться в мини-путешествие со своей дочерью Луной.