Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на проблемы в личной жизни

Порнозвезда Энни Шарлотт, ставшая известной благодаря своему редчайшему заболеванию — дидельфису матки, что означает, что у нее две вагины, две матки, две шейки матки и яичник с каждой стороны, обнаружила, что ее карьера и положение сделали поиск преданного партнера сложной задачей.