В ЦБ оценили меры по ужесточению льготной ипотеки

В ЦБ положительно относятся к последним корректировкам программы льготной ипотеки, согласно которым первоначальный взнос вырос до 30%, а максимальный лимит сократился до 6 млн рублей для всех регионов РФ, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в беседе с «Российской газетой».