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Первый на Луне: в кинотеатрах лидирует мультфильм про инопланетного зверька

Первый на Луне: в кинотеатрах лидирует мультфильм про инопланетного зверька

Лидером проката последнего летнего уикенда стал полнометражный «Лунтик», собравший 108 млн рублей. «Ворон» уступил ему первое место, переместившись на одну позицию вниз, зато разница между сборами релизов — 70 млн рублей.

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