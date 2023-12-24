Лукашевич заявил о стремлении РФ сохранить ОБСЕ

ОБСЕ как структура для равноправного взаимодействия по широкому спектру проблем действительно существенно деградировала, всё больше уходит от своего изначального предназначения, заявил в интервью «Известиям» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии