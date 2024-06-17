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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о судействе в финале НХЛ: «Четкий арбитраж, никакой отсебятины, все внимание – звездам. А у нас судьи были чуть ли не главными героями»

– Вам нравится российское освещение финала НХЛ? – Да, я согласен с тем, что очень много внимания уделяется вратарю Бобровскому.

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