Данис Зарипов назвал рекорд Овечкина мировым событием

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Данис Зарипов назвал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина мировым событием.
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