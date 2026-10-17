Решение президента США Дональда Трампа не вводить против России так называемые «адские санкции», предусмотренные принятым законом почившего американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вызвало резкую критику со стороны членов конгресса.