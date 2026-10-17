Решение президента США Дональда Трампа не вводить против России так называемые «адские санкции», предусмотренные принятым законом почившего американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вызвало резкую критику со стороны членов конгресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
- Постпред США при ...
- Москвичка обвинил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым