Четыре торпедных катера против 48 кораблей врага. Подвиг лейтенанта Алексея Афанасьева

Михаил Дмитриев Служба на торпедных катерах считалась одной из самой опасных на флоте. Для успешного поражения противника их экипажи должны были выйти на близкую дистанцию под вражеским огнем, из-за чего несли большие потери.
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