REUTERS/Kevin Lamarque Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 октября потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета извинений за принижение роли НАТО, в том числе Варшавы, в Афганистане.
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