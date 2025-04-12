Торжественный вечер в честь исторического рекорда Овечкина прошел в Вашингтоне

Торжественный вечер в честь исторического рекорда Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошел в центре Capital One Arena в Вашингтоне.
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