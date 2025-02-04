Новости внутренней и внешней политики в России

Бывший советник Пентагона, вышедший на пенсию полковник Дуглас Макгрегор, обвинил спецпосланника США по Украине Кита Келлога в поощрении враждебных отношений к России, несмотря на желание президента Дональда Трампа избегать конфликтов с Москвой.