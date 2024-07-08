Президент Южной Кореи в ходе саммита НАТО обсудит сотрудничество между РФ и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник, 8 июля, отправится в США для участия в саммите НАТО, где планирует обсудить обеспокоенность по поводу углубления сотрудничества в области обороны между Северной Кореей и Россией.
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