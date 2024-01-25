Marianne: европейские власти разваливают сельское хозяйство, как уже развалили промышленность

Повсеместно в Европе зарождаются фермерские протестные движения, отмечает Marianne. По словам издания, экологические требования ЕС приводят к повсеместному закрытию сельхозпредприятий в Европе, на место которых приходят иностранные конкуренты, освобождённые от необходимости соблюдать строгие нормы.
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