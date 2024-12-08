"Сейчас шею сверну": Приезжие накинулись всей гурьбой на русского парнишку из-за просто замечания

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
А почему этот вопрос задаётся обществу? Задать этот вопрос нужно тем, кто широко открыл двери в Россию для черномазых кишлачников и айзерам, позволил им организовать диаспоры и вступил во взаимодействие с ними при решении юридических вопросов,  дали возможность расцвету бизнеса и зарабатыванию денег любым образом, кроме того, для которого они покупали патент.
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16 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
В древнем Риме говорили: &quot;Только рабы не имеют право иметь оружие!&quot; р каком обществе вы говорите, если народ в России бесправен по своей сути!
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9 мин.
С
Сергей
Одно дело, когда ты идешь в компании или хотя бы с лучшим другом и видишь этих гиббонов окруживших парня, совсем другое, когда ты ведешь дочку на занятие, или спешишь банально по своим делам. Оторваться и прийти на встречу с разбитым лицом, прийти к пожилым родителям, предстать перед маленькой дочкой. Это дело случая, эти же горцы едут уже готовые нарушать, это равноценно ОПГ.
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5 мин.

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