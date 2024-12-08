"Сейчас шею сверну": Приезжие накинулись всей гурьбой на русского парнишку из-за просто замечания

Татьяна Кибишева А почему этот вопрос задаётся обществу? Задать этот вопрос нужно тем, кто широко открыл двери в Россию для черномазых кишлачников и айзерам, позволил им организовать диаспоры и вступил во взаимодействие с ними при решении юридических вопросов, дали возможность расцвету бизнеса и зарабатыванию денег любым образом, кроме того, для которого они покупали патент.

ИМ Ильдус Мамлеев В древнем Риме говорили: "Только рабы не имеют право иметь оружие!" р каком обществе вы говорите, если народ в России бесправен по своей сути!