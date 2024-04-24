Активные изменение климата больше всего ударит по кошелькам, — ученые Ирэн ОрлонскаяПроцесс изменения климата в мире несет в себе не только риск таяния льдов на Северном полюсе и ледников на Южном полюсе, что может привести к наводнениям прибрежных городов, но также увеличивает издержки нашей повседневной жизни.