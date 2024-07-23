Светлана Акулова пригласила москвичей участвовать в конкурсе «Городское садоводство»

Конкурс «Городское садоводство» будет масштабироваться Председатель жюри конкурса «Городское садоводство» Светлана Акулова пригласила москвичей принять участие в конкурсе лучших идей озеленения придомовых территорий и ландшафтного дизайна, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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