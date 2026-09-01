Путин призвал Армению определиться с курсом на вступление в ЕС

После определения Арменией своего отношения к перспективе вступления в ЕС России будет проще выстраивать стратегию взаимодействия с Ереваном.
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