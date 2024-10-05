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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае поймали женщину, которая хотела вступить в ряды украинских террористов

На Алтае поймали женщину, которая хотела вступить в ряды украинских террористов

Злоумышленницу задержали при попытке покинуть регион В Республике Алтай задержали женщину, которая пыталась выехать на Украину для вступления в ряды легиона "Свобода России" (признана судом террористической организацией и запрещена в РФ), сообщает РЕН ТВ.

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Комментарии
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Модест
Женщина может и дикая, а папка-то наш! Этих диких хохлушек по всей России ловить - не переловить. Напустили в своё время всякий сброд, теперь расплачиваемся за свою дурацкую доброту.
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