Российский алюминий в безопасности: почему ЕС не может отказаться от импорта металла Татьяна АрестоваБрюссель временно откладывает вопрос о запрете импорта алюминия из России в Евросоюз, несмотря на настойчивое давление со стороны ассоциации производителей металла в ЕС, подкрепляемое Польшей и странами Прибалтики.