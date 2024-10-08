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Петербургский дневник

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Более 600 компаний из семи стран покажут свои разработки на Петербургском газовом форуме

Более 600 компаний из семи стран покажут свои разработки на Петербургском газовом форуме

Участие примут представители России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Ирана и Казахстана Более 600 компаний из России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Белоруссии и Казахстана представят новейшие разработки в сфере добычи, переработки и использования природного газа на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщили в пресс-службе оргкомитета.

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