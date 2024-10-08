Более 600 компаний из семи стран покажут свои разработки на Петербургском газовом форуме

Участие примут представители России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Ирана и Казахстана Более 600 компаний из России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Белоруссии и Казахстана представят новейшие разработки в сфере добычи, переработки и использования природного газа на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщили в пресс-службе оргкомитета.