Более 600 компаний из семи стран покажут свои разработки на Петербургском газовом форуме

Участие примут представители России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Ирана и Казахстана Более 600 компаний из России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Белоруссии и Казахстана представят новейшие разработки в сфере добычи, переработки и использования природного газа на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщили в пресс-службе оргкомитета.
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