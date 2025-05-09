Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти ДНР: за стуки ВСУ обстреляли республику 19 раз

Власти ДНР: за стуки ВСУ обстреляли республику 19 раз

За минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, выпустив 58 различных боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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