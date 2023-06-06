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Бывший теннисист Чесноков: сегодня Джокович уязвим, его можно обыграть

Бывший теннисист Чесноков: сегодня Джокович уязвим, его можно обыграть

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мыслями о шансах представителя России Карена Хачанова одолеть третью ракетку мира, серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), передает Sport24.

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