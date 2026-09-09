Захарова: в списках пропавших после наводнения в Непале находятся 11 россиян

В списках пропавших без вести после наводнения в Непале находятся 11 россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на -канале дипведомства.
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