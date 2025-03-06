«Искандер-М» попал в гостиницу в Кривом Роге, в которой размещался «миротворческий контингент»

Российские военные нанесли ракетный удар по зданию гостиницы «Центральная» в Кривом Роге. По данным разведки, здесь на протяжении длительного времени квартировали офицеры ВСУ, а также военные советники из стран Запада и иностранные наемники.
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