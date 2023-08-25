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Динос Митоглу пропустит ЧМ-2023 из-за травмы. Греция не успеет заменить его другим игроком

Тяжелый форвард сборной Греции и «Панатинаикоса» Динос Митоглу пропустит ЧМ-2023 из-за травмы левой руки.

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