Полковник Хатылев: За переговорами в Стамбуле может последовать военный план Б

После переговоров в Стамбуле Россия может перейти к так называемому «плану Б». Речь идет об окончании СВО и переходе к совершенно иной стадии, к другим военным действиям, сказал в интервью «Свободной Прессе» полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007−2009 гг.