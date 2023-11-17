Дом возведут в Отрадном по программе реновации

Начинается строительство дома по программе реновации на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в газете «Звездный бульвар» со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
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