Грязный воздух более опасен для человека, чем табак или алкоголь

Загрязнение воздуха более опасно для здоровья среднестатистического человека на планете Земля, чем курение или алкоголь, причем угроза ухудшается в его глобальном эпицентре, Южной Азии, даже несмотря на то, что Китай быстро улучшает ситуацию.