Грязный воздух более опасен для человека, чем табак или алкоголь

Загрязнение воздуха более опасно для здоровья среднестатистического человека на планете Земля, чем курение или алкоголь, причем угроза ухудшается в его глобальном эпицентре, Южной Азии, даже несмотря на то, что Китай быстро улучшает ситуацию.
Загрязнение воздуха более опасно для здоровья среднестатистического человека на планете Земля, чем курение или алкоголь, причем угроза ухудшается в его глобальном эпицентре, Южной Азии, даже несмотря на то, что Китай быстро улучшает ситуацию.
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