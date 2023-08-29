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Грязный воздух более опасен для человека, чем табак или алкоголь

Загрязнение воздуха более опасно для здоровья среднестатистического человека на планете Земля, чем курение или алкоголь, причем угроза ухудшается в его глобальном эпицентре, Южной Азии, даже несмотря на то, что Китай быстро улучшает ситуацию.

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