ТОП-5 необходимых программных решений для защиты сайта колледжа

Сайты образовательных учреждений все чаще подвергаются кибератакам. Последняя статистика предоставляет неутешительные выводы: количество DDoS-атак на российские вузы с 1 по 15 июля 2024 года увеличилось в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в четыре с половиной раза по сравнению с первой половиной июня этого года.