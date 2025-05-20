Европа и Украина отвергли план Трампа после его разговора с Путиным

По сведениям Bloomberg, Украина и Европа не согласны с идеей Трампа о прямых переговорах. Инициатива президента США Дональда Трампа, предполагающая проведение прямых переговоров между Москвой и Киевом, вызвала неоднозначную реакцию среди европейских лидеров и украинского руководства.