Европа и Украина отвергли план Трампа после его разговора с Путиным

По сведениям Bloomberg, Украина и Европа не согласны с идеей Трампа о прямых переговорах. Инициатива президента США Дональда Трампа, предполагающая проведение прямых переговоров между Москвой и Киевом, вызвала неоднозначную реакцию среди европейских лидеров и украинского руководства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии