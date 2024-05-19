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На Харьковском направлении ВС РФ выбили врага из н/п Стрелечья

На Харьковском направлении ВС РФ выбили врага из н/п Стрелечья

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Фаза», не отрывая взгляд от дороги, рассказал о том, как началась и продолжается боевая работа по освобождению населенных пунктов на границе Харьковской и Белгородской областей.

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