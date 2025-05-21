«Гвоздь, который держит Землю». Железный столб в Индии не ржавеет уже 1600 лет

И где тот прокатный стан, на котором катали эту колонну? Или толпа кузнецов с кувалдами? Вопрос то ведь в технологии? Даже сейчас не всякий металлургический завод возьмется ее изготовить!

Владимир Гусев

У меня на даче забор сделан на столбах из труб Советского производства. За 40 лет они почернели, НО на них нет ржавчины совсем! Сетка - рабица из проволоки 4мм тех же времён ведет себя так же. При этом есть пара секций , на которую я повесил современную оцинкованную рабицу - через год она заржавела и думаю, что продержится года три максимум. Видимо всё дело в металле...