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Перед котами поставили оптическую иллюзию и сняли их реакцию на видео

Перед котами поставили оптическую иллюзию и сняли их реакцию на видео

Женщина решила провести интересный эксперимент, как её коты отреагируют на оптическую иллюзию в виде воронки на полу.

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Комментарии
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Renics Nikoroc
У кошек, и не только у кошек, но и у других животных формат зрения отличается от человеческого, поэтому они не видят никаких иллюзий.
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13 час.
Дмитрий Гурин
Друг предложил поэкспериментировать во время переделки ванной у меня в доме. На полу сделал что то в виде шахты лифта (короб глубиной около 12 см) с подсветкой и толстым стеклом с бронеплёнкой т. к. была разница в уровнях полов в коридоре и в ванной. Что котяра британец, что собака такса заинтересовались по началу но на стекло шагнули спокойно. Так что животных так просто не обманешь, зрение кардинально разное. Не зря в вент камерах, лифтовых шахтах и прочих помещениях запрещено было ставить светильники с люминесцентными ламами.
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11 час.

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