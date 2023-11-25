Перед котами поставили оптическую иллюзию и сняли их реакцию на видео

У кошек, и не только у кошек, но и у других животных формат зрения отличается от человеческого, поэтому они не видят никаких иллюзий.

Дмитрий Гурин

Друг предложил поэкспериментировать во время переделки ванной у меня в доме. На полу сделал что то в виде шахты лифта (короб глубиной около 12 см) с подсветкой и толстым стеклом с бронеплёнкой т. к. была разница в уровнях полов в коридоре и в ванной. Что котяра британец, что собака такса заинтересовались по началу но на стекло шагнули спокойно. Так что животных так просто не обманешь, зрение кардинально разное. Не зря в вент камерах, лифтовых шахтах и прочих помещениях запрещено было ставить светильники с люминесцентными ламами.